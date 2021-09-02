Фомин покинул расположение сборной России из-за проблем со спиной

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин покинул расположение сборной России, сообщает пресс-служба РФС. У хавбека возникли проблемы со спиной.

«Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом «Динамо» было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», — сказал старший врач команды Владимир Хайтин.

В сентябре российской сборной предстоит провести ещё два матча квалификации ЧМ-2022. 4 сентября россияне сыграют в гостях с командой Кипра, а 7 сентября будут принимать команду Мальты.

Ранее россияне в первом матче под руководством Валерия Карпина сыграли вничью с Хорватией (0:0).