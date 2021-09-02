Польша обыграла Албанию. Левандовски и Крыховяк забили по голу

Сегодня в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года встречались сборные Польши и Албании. Встреча проходила на стадионе «Народовы» в Варшаве.

На 12-й минуте форвард поляков Роберт Левандовски после передачи Камиля Глика открыл счёт в матче.

На 25-й минуте албанский нападающий Сокол Чикалеши сравнял счёт в противостоянии.

На 44-й минуте Адам Букса вывел хозяев вперёд, а через 10 минут после передачи Роберта Левандовского игрок «Краснодара» Гжегош Крыховяк укрепил преимущество польской команды. За минуту до окончания основного времени Кароль Линетты установил окончательный счёт в матче, забив четвёртый гол поляков.

В параллельном матче встречались сборные Андорры и Сан-Марино. Андоррцы забили 2 мяча, Марк Валес оформил дубль.