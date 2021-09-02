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Польша обыграла Албанию. Левандовски и Крыховяк забили по голу

Польша обыграла Албанию. Левандовски и Крыховяк забили по голу
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Сегодня в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года встречались сборные Польши и Албании. Встреча проходила на стадионе «Народовы» в Варшаве.

На 12-й минуте форвард поляков Роберт Левандовски после передачи Камиля Глика открыл счёт в матче.

На 25-й минуте албанский нападающий Сокол Чикалеши сравнял счёт в противостоянии.

На 44-й минуте Адам Букса вывел хозяев вперёд, а через 10 минут после передачи Роберта Левандовского игрок «Краснодара» Гжегош Крыховяк укрепил преимущество польской команды. За минуту до окончания основного времени Кароль Линетты установил окончательный счёт в матче, забив четвёртый гол поляков.

ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 4-й тур
02 сентября 2021, четверг. 21:45 МСК
Польша
Окончен
4 : 1
Албания
1:0 Левандовски – 12'   1:1 Чикалеши – 25'   2:1 Букса – 44'   3:1 Крыховяк – 54'   4:1 Линетты – 89'

В параллельном матче встречались сборные Андорры и Сан-Марино. Андоррцы забили 2 мяча, Марк Валес оформил дубль.

ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 4-й тур
02 сентября 2021, четверг. 21:45 МСК
Андорра
Окончен
2 : 0
Сан-Марино
1:0 Валес – 18'   2:0 Валес – 24'
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