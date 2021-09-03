Бразилия обыграла Чили в отборочном турнире к ЧМ-2022
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В отборочном турнире к чемпионату мира – 2022 сборная Бразилии на выезде обыграла национальную команду Чили со счётом 1:0.
Единственный мяч на 64-й минуте забил вышедший на замену полузащитник Эвертон Рибейро. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар провёл на поле все 90 минут и получил жёлтую карточку. В запасе на игру остались экс-футболист «Барселоны» Дани Алвес и бывший нападающий «Зенита» Халк.
Таким образом, Бразилия набрала 21 очко в семи встречах и, занимая первое место в отборочной группе, увеличила отрыв от ближайшего преследователя на шесть очков. Сборная Чили с шестью очками располагается на седьмой строчке.
В следующем матче отбора Бразилия примет аргентинцев 5 сентября, а Чили на выезде сыграет с Эквадором 6 сентября.
ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 9-й тур
03 сентября 2021, пятница. 04:00 МСК
Чили
Окончен
0 : 1
Бразилия
0:1 Эвертон Рибейро – 64'
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