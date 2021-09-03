Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бразилия обыграла Чили в отборочном турнире к ЧМ-2022

Бразилия обыграла Чили в отборочном турнире к ЧМ-2022
Комментарии

В отборочном турнире к чемпионату мира – 2022 сборная Бразилии на выезде обыграла национальную команду Чили со счётом 1:0.

Единственный мяч на 64-й минуте забил вышедший на замену полузащитник Эвертон Рибейро. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар провёл на поле все 90 минут и получил жёлтую карточку. В запасе на игру остались экс-футболист «Барселоны» Дани Алвес и бывший нападающий «Зенита» Халк.

Таким образом, Бразилия набрала 21 очко в семи встречах и, занимая первое место в отборочной группе, увеличила отрыв от ближайшего преследователя на шесть очков. Сборная Чили с шестью очками располагается на седьмой строчке.

В следующем матче отбора Бразилия примет аргентинцев 5 сентября, а Чили на выезде сыграет с Эквадором 6 сентября.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 9-й тур
03 сентября 2021, пятница. 04:00 МСК
Чили
Окончен
0 : 1
Бразилия
0:1 Эвертон Рибейро – 64'
Новость по теме
Сборная Аргентины с Месси обыграла Венесуэлу в отборе на ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021