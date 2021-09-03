Экс-вратарь «Спартака»: кто на первые деньги покупал «Мерседес» — в клубе не задерживались

Бывший вратарь «Спартака» Максим Кабанов рассказал о зарплатах молодых игроков в московском клубе.
«Контракты раньше составлялись не так тщательно, как сейчас. Иногда просто подписывали пустой лист: хочешь играть за «ромбик» — ставь подпись. Первый мой контракт был стажёрским — 500 рублей. Дублёрам платили уже в разы больше — 4 тысячи плюс премиальные.
За эти деньги можно было купить хорошие кроссовки. В целом это были неплохие деньги на карманные расходы. Нормальная зарплата по стране была около десятки. А вот дальше уже платили в долларах — где-то по 1-2 тысячи. И вот это испытание медными трубами проходили далеко не все. В клубе ведь тоже присматривались — как молодой парень будет распоряжаться этими деньгами, на что потратит. Кто-то себе «Мерседесы» покупали, кожаные пиджаки. Но эти игроки надолго в «Спартаке» не оставались.
Я оставлял себе где-то 300 долларов, остальное отдавал родителям. Мне футбол был важнее. Один раз начальник команды Хаджи увидел у меня перстень на руке и в шутку сказал Грозному: «Смотрите, какие украшения молодёжь стала носить». Я тут же его снял, положил в карман и больше не надевал.
Не приветствовалось выделываться не по статусу. Одно дело, когда дорогие вещи покупали игроки, которые действительно это заслужили игрой. А у обычного игрока должны были быть обычные вещи и обычная машина», — приводит слова Кабанова Sport24.
- 3 сентября 2021
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