Александр Лукашенко назвал убожеством футбол в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время открытия детско-юношеского футбольного центра клуба «Динамо-Минск» раскритиковал нынешнее положение дел в футболе в стране.
«Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо. Я руководителю федерации задал вопрос: зачем выпустили вообще молодёжную команду на футбольное поле вчера? Они не собрались играть. Запомните: это вам урок», — цитирует Лукашенко БелТА.
Напомним, 2 сентября сборная Беларуси на выезде встречалась с национальной командой Чехии. Матч прошёл на поле стадиона «Местски – Витковице Арена» в Остраве. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Сборная Беларуси проведёт сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в России. Белорусская национальная команда сыграет со сборными Уэльса (5 сентября) и Бельгии (8 сентября) на стадионе «Центральный» в Казани.
- 3 сентября 2021
-
13:53
-
13:51
-
13:44
-
13:41
-
13:40
-
13:37
-
13:21
-
13:18
-
12:53
-
12:47
-
12:30
-
12:25
-
12:01
-
11:56
-
11:48
-
11:39
-
11:25
-
11:19
-
11:02
-
10:59
-
10:47
-
10:39
-
10:31
-
10:27
-
10:19
-
10:12
-
10:00
-
09:54
-
09:38
-
09:36
-
09:32
-
09:26
-
08:30
-
08:03
-
07:42