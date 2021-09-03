Александр Лукашенко назвал убожеством футбол в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время открытия детско-юношеского футбольного центра клуба «Динамо-Минск» раскритиковал нынешнее положение дел в футболе в стране.



«Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо. Я руководителю федерации задал вопрос: зачем выпустили вообще молодёжную команду на футбольное поле вчера? Они не собрались играть. Запомните: это вам урок», — цитирует Лукашенко БелТА.



Напомним, 2 сентября сборная Беларуси на выезде встречалась с национальной командой Чехии. Матч прошёл на поле стадиона «Местски – Витковице Арена» в Остраве. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Сборная Беларуси проведёт сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в России. Белорусская национальная команда сыграет со сборными Уэльса (5 сентября) и Бельгии (8 сентября) на стадионе «Центральный» в Казани.