У Рибери есть два варианта продолжения карьеры

Полузащитник Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента, имеет два варианта для продолжения карьеры. 38-летний французский игрок входит в сферу интересов итальянской «Салернитаны» и турецкого клуба «Карагюмрюк», информирует инсайдер Николо Скира в «Твиттере».
«Салернитана» готова платить Рибери около € 1,5 млн в год плюс бонусы. Ранее появлялась информация, что сам Франк хотел бы получать € 1,8 млн.
В настоящее время Рибери тренируется с «Баварией». Футболист в составе мюнхенцев восемь раз становился чемпионом Германии, шесть раз побеждал в Кубке Германии и выигрывал Лигу чемпионов.
Последние два сезона Рибери защищал цвета «Фиорентины». В минувшем сезоне Серии А Франк провёл 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью результативными передачами. После окончания сезона «Фиорентина» не стала предлагать новый контракт футболисту.
В августе сообщалось о возможном возвращении Рибери в «Баварию», однако позднее в руководстве клуба опровергли эту информацию.
- 3 сентября 2021
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