У Рибери есть два варианта продолжения карьеры

Полузащитник Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента, имеет два варианта для продолжения карьеры. 38-летний французский игрок входит в сферу интересов итальянской «Салернитаны» и турецкого клуба «Карагюмрюк», информирует инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

«Салернитана» готова платить Рибери около € 1,5 млн в год плюс бонусы. Ранее появлялась информация, что сам Франк хотел бы получать € 1,8 млн.

В настоящее время Рибери тренируется с «Баварией». Футболист в составе мюнхенцев восемь раз становился чемпионом Германии, шесть раз побеждал в Кубке Германии и выигрывал Лигу чемпионов.

Последние два сезона Рибери защищал цвета «Фиорентины». В минувшем сезоне Серии А Франк провёл 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью результативными передачами. После окончания сезона «Фиорентина» не стала предлагать новый контракт футболисту.

В августе сообщалось о возможном возвращении Рибери в «Баварию», однако позднее в руководстве клуба опровергли эту информацию.