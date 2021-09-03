Стадион «Спартака» будет заполнен на 30% на матче между сборными России и Мальты
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Домашний стадион «Спартака» «Открытие Арена» на отборочном матче чемпионата мира по футболу – 2022 между национальными командами России и Мальты будет заполнен на 30%. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
«Тестирование комбинированного подхода по допуску зрителей будет продолжено, и 7 сентября на матче с Мальтой максимальная вместимость стадиона составит 30%», — цитирует Алаева ТАСС.
В сентябре российской сборной предстоит провести ещё два матча квалификации ЧМ-2022. 4 сентября россияне сыграют в гостях с командой Кипра, а 7 сентября будут принимать команду Мальты. Ранее россияне в первом матче под руководством Валерия Карпина сыграли вничью с Хорватией (0:0).
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