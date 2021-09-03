Арсен Венгер ответил на вопрос о возможном возвращении в «Арсенал»
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о своём возможном возвращении в лондонский клуб.
«Мне 71. Я отдал этому клубу лучшие годы своей жизни. Сейчас „Арсенал“ находится в хорошем состоянии. У них были непростые матчи, но у этой команды есть потенциал. Надеюсь, они смогут исправить ситуацию. На данный момент я просто болельщик», — приводит слова Венгера Mirror со ссылкой на Bild Live.
Подопечные Микеля Артеты потерпели три поражения подряд на старте розыгрыша английской Премьер-лиги и занимают последнее место в турнирной таблице.
В третьем туре АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счётом 5:0.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»
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