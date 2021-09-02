Директор «Ромы»: «Арсенал» не собирался продавать Джаку, но он хотел перейти к нам

Генеральный директор итальянской «Ромы» Тьягу Пинту выразил сожаление по поводу того, что клубу не удалось приобрести полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаку.
«Дело не в бюджете. Все знали, что мы заинтересованы в подписании Гранита Джаки. Однако мы не могли продолжать переговоры и вынуждены были сосредоточиться на решении более срочных задач. Джака хотел перейти в «Рому», но «Арсенал» не собирался его продавать. Нам жаль, что так случилось», — приводит слова Пинту Football Italia.
Ранее стало известно, что Джака продлил контракт с «Арсеналом» до лета 2024 года с возможностью пролонгации соглашения ещё на сезон.
В третьем туре АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счётом 5:0.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»
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