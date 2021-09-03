Артём Мамин вернулся в «Урал» из «Томи»

Пресс-служба томской «Томи» в клубном «инстаграме» сообщила о том, что руководство екатеринбургского «Урала» воспользовалось опцией в трансферном контракте защитника Артёма Мамина и вернуло его из аренды.

«Урал» воспользовался опцией в трансферном контракте Артёма Мамина и вернул его из аренды в своё расположение. За «Томь» защитник провёл 8 матчей. Желаем футболисту удачи в родной команде!» — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети.

Сообщается, что 24-летний футболист, являющийся воспитанником «Спартака», уже находится в расположении команды Игоря Шалимова.

Напомним, в прошлом сезоне Мамин выступал в «Оренбурге», за который провёл 19 матчей. Перед нынешним сезоном он был арендован «Томью».