Президент «Атлетико»: Гризманн ушёл в «Барселону», но сразу показал, что хочет вернуться
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Президент испанской команды «Атлетико Мадрид» Энрике Сересо высказался о возвращении Антуана Гризманна из «Барселоны».
«Трансфер Антуана зависел от трёх сторон. Нам повезло заполучить Гризманна на следующие два года. Мы не рассчитывали на этот трансфер и не знали, уйдёт ли от нас Сауль. Нам ещё не удалось поговорить, потому что сейчас Гризманн во Франции. Антуан ушёл в «Барселону», но сразу показал, что безумно хочет вернуться. Будут фанаты, которым не понравится его возвращение, но будут и те, кого порадует трансфер. Важны лишь уровень выступлений и результат команды. Гризманн перешёл на удивительных для нас условиях. Это лишь показывает, как сильно он хотел играть здесь», — приводит слова Сересо AS.
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