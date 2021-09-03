Молодёжная сборная России стартовала с крупного поражения от Испании в отборе Евро-2023
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В Альмендралехо на стадионе «Франсиско де ла Эра» завершился матч квалификации молодёжного чемпионата Европы 2023 года. Сборная Испании принимала Россию. Встреча закончилась крупной победой хозяев — 4:1.
На 10-й минуте Гамид Агаларов вывел гостей вперёд, но уже через три минуты испанцы сравняли счёт, точный удар нанёс Фер Ниньо. На 47-й минуте Йереми Пино вывел испанцев вперёд, а на 54-й минуте Ниньо оформил дубль. Точку в матче на 86-й минуте поставил Йереми Пино.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Испания — Россия.
Помимо сборных России и Испании, в группе 3 выступают сборные Мальты, Словакии, Литвы и Северной Ирландии. Следующий матч сборная России проведёт с Мальтой. Эта встреча состоится 7 сентября.
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