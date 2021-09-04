Арсен Венгер: Роналду в своё время должен был перейти в «Арсенал», он был в нашей футболке

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал решение португальского форварда Криштиану Роналду вернуться в «Манчестер Юнайтед». 36-летний португалец перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

«В этом переходе больше эмоциональных, а не футбольных причин. Я не считаю это решение полностью рациональным. В команде сложно найти баланс.

В своё время Роналду был на нашей тренировочной базе, он был в футболке «Арсенала». Но помощник Фергюсона Карлуш Кейруш убедил Алекса купить 18-летнего Роналду. Мы могли заплатить за него € 4 млн, а «Манчестер Юнайтед» дал € 12 млн», — цитирует Венгера Goal.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Португалец признался, что ключевую роль в его переходе сыграл бывший наставник «Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон.