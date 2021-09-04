Арсен Венгер: Роналду в своё время должен был перейти в «Арсенал», он был в нашей футболке

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал решение португальского форварда Криштиану Роналду вернуться в «Манчестер Юнайтед». 36-летний португалец перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
«В этом переходе больше эмоциональных, а не футбольных причин. Я не считаю это решение полностью рациональным. В команде сложно найти баланс.
В своё время Роналду был на нашей тренировочной базе, он был в футболке «Арсенала». Но помощник Фергюсона Карлуш Кейруш убедил Алекса купить 18-летнего Роналду. Мы могли заплатить за него € 4 млн, а «Манчестер Юнайтед» дал € 12 млн», — цитирует Венгера Goal.
Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Португалец признался, что ключевую роль в его переходе сыграл бывший наставник «Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон.
- 4 сентября 2021
-
01:58
-
01:44
-
01:21
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:27
-
00:24
-
00:18
-
00:12
-
00:06
-
00:05
- 3 сентября 2021
-
23:38
-
22:47
-
22:44
-
22:28
-
22:20
-
22:13
-
21:56
-
21:56
-
21:37
-
21:21
-
21:10
-
21:09
-
20:44
-
20:10
-
20:07
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:46
-
19:43
-
19:28
-
19:22
-
19:14