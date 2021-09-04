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Бернардески оштрафован за использование нелегальных работников на собственном пляже

Бернардески оштрафован за использование нелегальных работников на собственном пляже
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески получил штраф за работу нелегальных рабочих на собственном пляже, сообщает QuotidianoNet.

По данным источника, на пляже в Марина-ди-Карраре были обнаружены 11 нелегальных рабочих, которые трудились официантами, барменами и поварами. Полиция оштрафовала Бернардески на € 40 тыс. и приостановила деятельность пляжа. В ближайшее время работа заведения может быть восстановлена после оплаты наказания и регистрации работников-иностранцев.

Бернардески перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в 2017 году за € 30 млн, а в начале карьеры защищал цвета «Кротоне». В прошлом сезоне 27-летний форвард провёл 39 матчей и отдал три результативные передачи. В текущем розыгрыше Серии А игрок появился на поле дважды.

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