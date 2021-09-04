Червиченко: Кипр — полнейший аутсайдер, сборная России не имеет права забивать меньше трёх

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча сборной России с национальной командой Кипра в пятом туре квалификационной стадии чемпионата мира – 2022.

«Кипр — полнейший аутсайдер, по трёшке получает от Мальты. Мы тоже не имеем права забивать меньше трёх. Но главное, чтобы без шапкозакидательского настроения и нервов. Если в начале не будет получаться, можно потом получить какого-то дурака и с трудом преодолевать трудности.

Хотелось бы Смолова с Жемалетдиновым увидеть впереди, очень хорошая связка. Заболотный? Очень хочется, чтобы без него. Единственный момент был у Заболотного, а так бездарно распорядился… Может, конечно, Мальта и Кипр — его команды, где Заболотный блеснёт. Но с серьёзными соперниками игрок неконкурентоспособен. То ли ему сказали, что сможет забить с острого угла, как Смолов, то ли ещё что-то. Но в итоге просто отдал мяч вратарю.



Сегодня ещё Хорватия будет играть со Словакией, кто-то из них точно очки потеряет. Потеряют хорваты — отлично, будем единоличными лидерами, словаки — тоже хорошо, будет отрыв. Любой исход матча для нас хорош. Но главное сейчас нам не улететь в космос от собственного величия», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сегодня, 4 сентября состоится матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия. Начало игры — в 19:00 мск.