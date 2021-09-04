Экс-главный тренер сборной России рассказал, как избежать недооценки соперника с Кипром

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча национальной команды с Кипром в пятом туре квалификационной стадии чемпионата мира – 2022.
«Самое основное – убедить ребят в том, что лёгких соперников не бывает. Надо всё чётко и ясно представлять, как мы будем выплёскивать свой потенциал, игровое умение. Когда играешь с Хорватией, надо успокоить команду, сделать так, чтобы она подошла к матчу в оптимальном состоянии, а когда играешь с Кипром, Мальтой, команда должна достать все ресурсы. Если будет высокий уровень мотивации, понимания целей, то технико-тактические задачи решить гораздо проще. Карпин – опытный человек, всё это понимает. Знает, какие деструктивные вещи происходят в голове, когда выходишь на поле без чётко сформулированной позиции.
С Хорватией был очень важный матч, но это история. Страницу перевернули, сегодняшний главный матч — игра с Кипром. Спорт выстраивается именно так. Конечно, по фамилиям игроков, мы имеем преимущество над Кипром. Задача Карпина – мотивация и выстраивание командной игры. Сегодня, как никогда, жду победы. В матчах с Кипром и Мальтой очки нам отдавать нельзя. Потом будет гораздо сложнее в остальных матчах», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 4 сентября 2021
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