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Кипр — Россия: смотреть онлайн, прямая трансляция матча на Первом канале, прямой эфир отбора ЧМ-2022

Кипр — Россия: прямой эфир матча отбора ЧМ-2022, смотреть онлайн на Первом канале
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Сегодня, 4 сентября, состоится встреча сборных Кипра и России. Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года пройдёт на стадионе ГСП в Никосии (Кипр). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кипр — Россия. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на Первом канале.

Матч обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом. Ассистенты — Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. В роли резервного рефери выступит Сесар Сото. За VAR будет отвечать Хосе Санчес.

Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).

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