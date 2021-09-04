Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радамель Фалькао заключил контракт с «Райо Вальекано»

Радамель Фалькао заключил контракт с «Райо Вальекано»
Комментарии

35-летний колумбийский нападающий Радамель Фалькао стал игроком «Райо Вальекано», сообщает пресс-служба испанского клуба. Контракт Фалькао с командой рассчитан на один сезон.

«Добро пожаловать, Радамель!» — говорится в сообщении пресс-службы «Райо Вальекано».

Ранее Фалькао расторг контракт с турецким «Галатасараем», отмечалось, что клуб не рассчитывает на него с учётом новой финансовой стратегии. Радамель стал игроком «Галатасарая» летом 2019 года, перейдя из французского «Монако» на правах свободного агента. За это время он успел провести за турецкий клуб 43 матча, в которых забил 20 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Напомним, «Райо Вальекано» стартовал в чемпионате Испании с двух поражений кряду — от «Севильи» (0:3) и «Реала Сосьедад» (0:1), а в 3-м туре им удалось разгромить «Гранаду» (4:0).

Новость по теме
«Локомотив» пошутил про Фалькао. Радамель ответил смайлом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021