Радамель Фалькао заключил контракт с «Райо Вальекано»

35-летний колумбийский нападающий Радамель Фалькао стал игроком «Райо Вальекано», сообщает пресс-служба испанского клуба. Контракт Фалькао с командой рассчитан на один сезон.



«Добро пожаловать, Радамель!» — говорится в сообщении пресс-службы «Райо Вальекано».



Ранее Фалькао расторг контракт с турецким «Галатасараем», отмечалось, что клуб не рассчитывает на него с учётом новой финансовой стратегии. Радамель стал игроком «Галатасарая» летом 2019 года, перейдя из французского «Монако» на правах свободного агента. За это время он успел провести за турецкий клуб 43 матча, в которых забил 20 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Напомним, «Райо Вальекано» стартовал в чемпионате Испании с двух поражений кряду — от «Севильи» (0:3) и «Реала Сосьедад» (0:1), а в 3-м туре им удалось разгромить «Гранаду» (4:0).