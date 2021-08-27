«Локомотив» пошутил про Фалькао. Радамель ответил смайлом

Колумбийский футболист турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Радамель Фалькао в своём «твиттере» отреагировал на шутку пресс-службы «Локомотива». Российский и турецкий клубы оказались в одной группе Лиги Европы.
«Всё-таки приедет», — написала пресс-служба красно-зелёных в социальной сети. Футболист отреагировал на данное сообщение смайликом с улыбкой.
Напомним, в 2011 году «Спартак» в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги Европы проиграл «Порту» со счётом 5:1. Фалькао в том поединке оформил хет-трик. В ответном матче москвичи потерпели поражение со счётом 2:5. После окончания второго матча главный тренер «Спартака» произнёс запомнившуюся всем фразу:«Фалькао к нам не поедет».
Радамель Фалькао — двукратный победитель Лиги Европы УЕФА, чемпион Франции.
- 27 августа 2021
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