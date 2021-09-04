«Локомотив» представил Керка и Анджорина красочным роликом

«Локомотив» презентовал полузащитников Гирано Керка и Фаустино Анджорина красочным видеороликом. Пресс-служба железнодорожников разместила его в своём «инстаграме».
Анджорин провёл за основную команду «Челси» пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн.
Керк выступал за основную команду «Утрехта» с 2014 года. В минувшем сезоне Керк забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи в 36 матчах чемпионата Нидерландов. В сезоне-2021/2022 он провёл за «Утрехт» два матча, но результативными действиями не отметился. Минувшим летом интерес к Гирано проявляли «Верона», «Кальяри» и «Лидс».
- 4 сентября 2021
-
17:03
-
17:00
-
17:00
-
16:52
-
16:31
-
16:29
-
16:29
-
16:18
-
16:00
-
15:53
-
15:26
-
15:20
-
15:12
-
15:00
-
14:57
-
14:50
-
14:28
-
14:26
-
14:08
-
14:06
-
13:53
-
13:51
-
13:46
-
13:25
-
13:22
-
13:04
-
12:59
-
12:54
-
12:41
-
12:35
-
12:31
-
11:58
-
11:57
-
11:34
-
11:08