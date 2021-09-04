Источник: «Локомотив» предложил за полузащитника «Хайдука» Биука € 10 млн

«Локомотив» заинтересован в приобретении полузащитника «Хайдука» Стипе Биука, сообщает Sportske Novosti.



По информации источника, железнодорожники предложили хорватскому клубу € 10 млн за 18-летнего футболиста. Также на «Хайдук» выходили представители «Манчестер Сити», которые рассчитывали купить игрока за € 12,5 млн. Оба предложения были отклонены, так как клуб из Сплита не хотел расставаться с одним из ключевых футболистов в текущее трансферное окно. Ранее появлялась информация, что «Хайдук» готов отпустить Стипе за сумму в € 21 млн.



В новом сезоне на счету Биука уже семь матчей, проведённых на клубном уровне. Правда, результативными действиями футболист не отметился. В прошлом сезоне полузащитник провёл 12 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с «Хайдуком» рассчитан до 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Биука в € 4 млн.

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