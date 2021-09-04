«Локомотив» показал, как Анджорин и Керк готовятся к матчу с ЦСКА

«Локомотив» в «Твиттере» опубликовал фотографии с тренировки перед товарищеским матчем с ЦСКА. Участие в подготовке приняли новички команды — Гирано Керк и Фаустино Анджорин.

Анджорин провёл за основную команду «Челси» пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн.



Керк выступал за основную команду «Утрехта» с 2014 года. В минувшем сезоне Керк забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи в 36 матчах чемпионата Нидерландов. В сезоне-2021/2022 он провёл за «Утрехт» два матча, но результативными действиями не отметился. Минувшим летом интерес к Гирано проявляли «Верона», «Кальяри» и «Лидс».