«Эльче» объявил о переходе Пасторе

Пресс-служба испанского клуба «Эльче» объявила о переходе аргентинского полузащитника Хавьера Пасторе. 32-летний футболист перешёл в клуб Примеры в качестве свободного агента.
Ранее стало известно, что Пасторе покинул «Рому». Контракт с 32-летним аргентинским футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Пасторе начинал карьеру на родине, в «Тальерес». В 2009 году перебрался в Европу, став игроком «Палермо». Спустя два года его приобрёл «Пари Сен-Жермен». Сумма трансфера составила € 42 млн. В «Рому» Хавьер перешёл в 2018 году. Итальянский клуб заплатил за хавбека почти € 25 млн.
В прошлом сезоне Пасторе в составе «Ромы» принял участие лишь в пяти матчах итальянской Серии А, в которых не отметился результативными действиями и в общей сложности провёл на поле 77 минут.
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