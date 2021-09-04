Дарья Карпина — о матче с Кипром: наверное, это не то, что мы ожидали увидеть

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала результат матча квалификации ЧМ-2022. Россияне обыграли киприотов со счётом 2:0.

«Я, конечно, не эксперт, не мне судить, но да, это, наверное, не то, что мы ожидали увидеть. Главное, что одержали победу. Надо уже думать о следующем матче и готовиться к нему. Поздравила ли Валерия Георгиевича? Ещё нет, на эмоциях ещё даже не успела ему написать», — цитирует Карпину «РБ Спорт».

Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Кипр (4) — на последнем, шестом месте.



Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).