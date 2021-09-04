Губерниев: игры у сборной России особо нет, да и откуда она возьмётся? Игроки те же!
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от победы сборной России над Кипром (2:0).
«Первая победа сборной Карпина! 2:0! Многое в матче с Кипром решилось на шестой минуте. Когда Ерохин забил. Повели! Дальше проще. Да, было б куда хуже, если б не забили. Главное, выиграли! Немного, конечно, обидно, что Кипр порой нас возил. Но с кем не бывает?!
Игры вот только особо нет. Да и откуда она вдруг возьмётся? Игроки всё те же! В основном. Здесь важно набирать очки. Объективно побед над Словакией и Словенией должно хватить для первого места. С Хорватией там будет тяжело, но надо обыгрывать остальных. Хорваты и без нас очки потеряют. Вперёд, Россия!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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