Шапаренко открыл счёт в матче Украина — Франция, забив шикарным ударом из-за штрафной

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко открыл счёт в матче с Францией.

В конце первого тайма Шапаренко забил гол шикарным ударом из-за штрафной, попав прямо в девятку.

Встреча проходит на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Украина — Франция.



Соперников обслуживает бригада арбитров из Словении. Главным судьёй назначен 42-летний Славко Винчич. На кромках поля ему помогают Томаш Кланчник и Андраж Ковачич, резервный — Раде Обренович. За систему VAR отвечает немец Бастиан Данкерт, ассистирует словенец Юре Прапротник.



Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав восемь очков. Сборная Украины находится на втором месте. Украинская команда набрала в четырёх матчах четыре очка, все игры завершились ничьими.