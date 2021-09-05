В УМВД России по Тверской области прокомментировали драку фанатов «Спартака» и «Зенита»
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Пресс-служба УМВД России по Тверской области прокомментировала информацию о драке фанатов «Спартака» и «Зенита» в Твери. Ранее был опубликован ролик, на котором видна массовая драка фанатов.
«Сегодня в городе Твери произошла потасовка между группой лиц, в результате которой один из участников конфликта доставлен в больницу для оказания помощи.
На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции.
Сотрудники полиции устанавливают всех участников потасовки. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — говорится в сообщении УМВД.
Ранее сообщалось, что местные фанаты «Спартака» напали на группу болельщиков из Санкт-Петербурга, приехавших на матч «Зенита-2» в ФНЛ-2.
Новость по темеФанаты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в Твери
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