В УМВД России по Тверской области прокомментировали драку фанатов «Спартака» и «Зенита»

Пресс-служба УМВД России по Тверской области прокомментировала информацию о драке фанатов «Спартака» и «Зенита» в Твери. Ранее был опубликован ролик, на котором видна массовая драка фанатов.

«Сегодня в городе Твери произошла потасовка между группой лиц, в результате которой один из участников конфликта доставлен в больницу для оказания помощи.

На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции.

Сотрудники полиции устанавливают всех участников потасовки. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — говорится в сообщении УМВД.

Ранее сообщалось, что местные фанаты «Спартака» напали на группу болельщиков из Санкт-Петербурга, приехавших на матч «Зенита-2» в ФНЛ-2.