Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в Твери

Фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в Твери
Комментарии

На одной из улиц в центре Твери произошла массовая драка с участием фанатов «Спартака» и «Зенита», сообщает телеграм-канал Baza. По официальным данным, пострадал один человек. Но, судя по опубликованному видео, пострадавших было гораздо больше.

В полицию доставили 11 человек, они не успели скрыться с места потасовки.

Как сообщает телеграм-канал «КБ Телега», местные фанаты «Спартака» атаковали болельщиков «Зенита», приехавших на матч «Зенита-2» в ФНЛ-2. «Зенит-2» провёл матч с местным клубом «Тверь», он завершился со счётом 2:2.

Потасовка произошла на одном из центральных проспектов города. Один из болельщиков получил серьёзные травмы, сообщается о переломе позвоночника. Делом занимается полиция.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021