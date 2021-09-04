Фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в Твери
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На одной из улиц в центре Твери произошла массовая драка с участием фанатов «Спартака» и «Зенита», сообщает телеграм-канал Baza. По официальным данным, пострадал один человек. Но, судя по опубликованному видео, пострадавших было гораздо больше.
В полицию доставили 11 человек, они не успели скрыться с места потасовки.
Как сообщает телеграм-канал «КБ Телега», местные фанаты «Спартака» атаковали болельщиков «Зенита», приехавших на матч «Зенита-2» в ФНЛ-2. «Зенит-2» провёл матч с местным клубом «Тверь», он завершился со счётом 2:2.
Потасовка произошла на одном из центральных проспектов города. Один из болельщиков получил серьёзные травмы, сообщается о переломе позвоночника. Делом занимается полиция.
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