Петраков после матча сборной Украины с Францией поблагодарил тренерский штаб Шевченко

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о ничьей в матче с Францией (1:1) в отборе ЧМ-2022.

«Хочу поблагодарить ребят за эту игру и эту ничью. У нас еще есть шансы. Мы в игре. После матча с Казахстаном мы провели с игроками собрание. Поговорили. Сказал Караваеву, чтобы он не переживал. Он столько сыграл за сборную. Нужно двигаться дальше. Там была череда ошибок. Забарный проиграл борьбу на втором этаже, а Караваев проскочил. Я очень переживал, но опытные ребята меня приняли. Ярмоленко и Пятов мне помогли. Искренне им благодарен. Также хочу поблагодарить тренерский штаб Шевченко и итальянцев за то, что они сделали за пять лет. Выйти из группы — моя мечта. Будет неинтересно, если я не попаду на ЧМ в Катаре. Говорю об этом ребятам», — приводит слова Петракова официальный сайт УЕФА.

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 9 очков. Сборная Украины (5) находится на третьем месте. Украинская команда сыграла вничью во всех матчах квалификации.

Напомним, Шевченко покинул сборную Украины после матче Евро-2022.