Илья Забарный: считаю, что сборная Украины заслуживала победы в матче с Францией

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 с национальной командой Франции. Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась со счётом 1:1.

«В какой-то мере ничью с чемпионами мира можно считать успехом. Это была тяжёлая игра, но я считаю, что мы заслуживали победы. Все ребята — молодцы, играли в хороший футбол и дали достойный отпор такому сопернику. У меня был отличный момент. Я должен был забивать, но ударил под мяч», — приводит слова Забарного официальный сайт УЕФА.

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 9 очков. Сборная Украины (5) находится на третьем месте. Украинская команда сыграла вничью во всех матчах квалификации.