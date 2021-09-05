Илья Забарный: считаю, что сборная Украины заслуживала победы в матче с Францией
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Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 с национальной командой Франции. Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась со счётом 1:1.
«В какой-то мере ничью с чемпионами мира можно считать успехом. Это была тяжёлая игра, но я считаю, что мы заслуживали победы. Все ребята — молодцы, играли в хороший футбол и дали достойный отпор такому сопернику. У меня был отличный момент. Я должен был забивать, но ударил под мяч», — приводит слова Забарного официальный сайт УЕФА.
Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 9 очков. Сборная Украины (5) находится на третьем месте. Украинская команда сыграла вничью во всех матчах квалификации.
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