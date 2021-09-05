Серхио Агуэро объяснил, почему не взял 10-й номер в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, почему отказался брать 10-й номер в каталонском клубе, который освободился после ухода форварда Лионеля Месси из команды.



«Мне предложили 10-й номер, но я не взял его из уважения к Месси», — приводит слова Агуэро AS.



Напомним, Агуэро взял 19-й номер в «Барселоне». Новой «десяткой» каталонской команды стал 18-летний полузащитник Ансу Фати.



Агуэро перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что Агуэро пропустит начало нового сезона из-за травмы. В ходе медобследования у аргентинского новичка команды выявили серьёзное повреждение связки голеностопного сустава.