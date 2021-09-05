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Серхио Агуэро объяснил, почему не взял 10-й номер в «Барселоне»

Серхио Агуэро объяснил, почему не взял 10-й номер в «Барселоне»
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Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, почему отказался брать 10-й номер в каталонском клубе, который освободился после ухода форварда Лионеля Месси из команды.

«Мне предложили 10-й номер, но я не взял его из уважения к Месси», — приводит слова Агуэро AS.

Напомним, Агуэро взял 19-й номер в «Барселоне». Новой «десяткой» каталонской команды стал 18-летний полузащитник Ансу Фати.

Агуэро перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что Агуэро пропустит начало нового сезона из-за травмы. В ходе медобследования у аргентинского новичка команды выявили серьёзное повреждение связки голеностопного сустава.

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