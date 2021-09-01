Фати будет выступать за «Барселону» под 10-м номером, ранее принадлежавшим Месси

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати сменил игровой номер, сообщает пресс-служба каталонского клуба.



18-летний хавбек будет выступать за «Барселону» под 10-м номером. Ранее этот номер принадлежал аргентинскому нападающему Лионелю Месси, который летом перешёл в «Пари Сен-Жермен».

Фати стал игроком основной команды «Барселоны» в 2019 году. В прошлом сезоне он принял участие в 7 матчах Примеры и забил 4 гола. В составе «Барселоны» Ансу — обладатель Кубка Испании (сезон-2020/2021). В ноябре 2020 года полузащитник получил тяжёлую травму колена и лишь в августе текущего года вернулся к работе с мячом. С 2020 года вызывается в сборную Испании.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «Пари Сен-Жермен» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. 29 августа Месси провёл дебютный матч в составе «ПСЖ». Встреча с «Реймсом» завершилась победой парижан со счётом 2:0.