Губернатор Тульской области прокомментировал возвращение Божовича в «Арсенал»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин высказался о возвращении Миодрага Божовича на пост главного тренера «Арсенала».

«После перерыва команда должна мобилизоваться. У нее новые игроки и новый тренер. Божович известен тулякам. Это тренер с большим опытом работы как в России, так и за рубежом. Надеемся, что после перерыва на матчи сборных «Арсенал» снова начнет радовать нас яркой, уверенной игрой и победами.

Перед нынешним сезоном «Арсенал» существенно обновился. Тем не менее, старт сезона можно признать неудовлетворительным», — приводит слова Дюмина ТАСС.

Напомним, черногорский специалист уже работал с «Арсеналом» в 2017-2018 годах. Под его руководством команда заняла 7-е место в турнирной таблице РПЛ.