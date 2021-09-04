Миодраг Божович прокомментировал возвращение в «Арсенал»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказался о возвращении в клуб. Накануне, 3 сентября, было объявлено, что Божович вновь станет главным тренером тульского клуба. На этом посту он сменил Дмитрия Парфёнова.

«Положительные эмоции. Чувствую, что вернулся домой. Здесь у меня со многими хорошие отношения. Как будто и не уходил. Отдохнул я достаточно. Смотрел футбол. Слава богу, что болельщики могут посещать стадион, без них было бы скучно. Надеюсь, что не подведу и будет хороший результат. Команда качественная и опытная. Думаю, надо только работать и верить, прорвёмся», — сказал Божович клубной пресс-службе «Арсенала».

Черногорский специалист работал с «Арсеналом» в 2017-2018 годах. Под его руководством команда заняла 7-е место в турнирной таблице РПЛ.