Миодраг Божович прокомментировал возвращение в «Арсенал»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказался о возвращении в клуб. Накануне, 3 сентября, было объявлено, что Божович вновь станет главным тренером тульского клуба. На этом посту он сменил Дмитрия Парфёнова.
«Положительные эмоции. Чувствую, что вернулся домой. Здесь у меня со многими хорошие отношения. Как будто и не уходил. Отдохнул я достаточно. Смотрел футбол. Слава богу, что болельщики могут посещать стадион, без них было бы скучно. Надеюсь, что не подведу и будет хороший результат. Команда качественная и опытная. Думаю, надо только работать и верить, прорвёмся», — сказал Божович клубной пресс-службе «Арсенала».
Черногорский специалист работал с «Арсеналом» в 2017-2018 годах. Под его руководством команда заняла 7-е место в турнирной таблице РПЛ.
- 4 сентября 2021
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