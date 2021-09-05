«Текстильщик» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Велес»

В Иваново на стадионе «Текстильщик» завершился матч 9-го тура ФНЛ. «Текстильщик» принимал «Велес».

Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев. На 40-й минуте счёт в матче открыл Гоча Гогричани. А на 56-й минуте второй мяч забил Алексей Горюшкин.

Эта победа стала первой в сезоне для «Текстильщика». Клуб из Иваново набрал шесть очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице. «Велес» не может победить уже в четырёх последних матчах в ФНЛ. Команда занимает 8-е место, набрав 14 очков.

В следующем туре «Велес» будет принимать «Нефтехимик», а «Текстильщик» сыграет с клубом «Олимп-Долгопрудный». Матчи состоятся 11 сентября.