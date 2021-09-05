Лисакович отреагировал на драматичное поражение Беларуси в матче с Уэльсом

Форвард «Локомотива» и сборной Беларуси Виталий Лисакович кратко прокомментировал поражение своей команды в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Уэльса. Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 3:2 в пользу валлийцев. Решающий мяч белорусы пропустили в компенсированное время, хет-триком в составе соперника отметился Гарет Бэйл.

«Учимся на своих ошибках и идём дальше. Люблю вас, горжусь вами. Всё равно сражались, как звери», — написал Лисакович в «сториз» в своём «инстаграме».

Сборная Уэльса в трёх матчах набрала 6 очков и занимает третье место в группе E отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Беларусь (3) сыграла четыре встречи и находится на четвёртом месте.

Лисакович в этой встрече забил один мяч и отдал результативную передачу.