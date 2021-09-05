Реакция Месси и Неймара на приостановку матча Бразилия — Аргентина. Фото

В Сети появилось фото, на котором форварды Лионель Месси и Неймар похожим образом отреагировали на происходящее в матче Бразилия — Аргентина.

На снимке оба футболиста закрывают лицо. Фото опубликовано в «твиттере» TyC Sports.

Матч Аргентина — Бразилия приостановлен после того, как на поле вышли бразильские полицейские. До игры власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они уже уехали на матч.



Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны были пройти 10-дневный карантин.