Германия разгромила Армению, забив шесть голов

В матче 5-го тура группы J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Германии разгромила сборную Армении. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась со счётом 6:0.

На 6-й минуте счёт открыл Серж Гнабри, ему ассистировал Леон Горецка. Затем Гнабри оформил дубль. Марко Ройс довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал Тимо Вернер. В конце первого тайма Вернер забил четвёртый гол немцев. Йонас Хофман стал автором пятого мяча в ворота Армении. Карим Адейеми довершил разгром армянской команды.

Германия набрала 12 очков и вышла на первое место в таблице группы. Армения (10) опустилась на второе место.

В параллельном матче сборная Румынии обыграла Лихтенштейн (2:0). Голы забивали Алин Тошка и Кристьян Маня. Румыния (9) занимает третье место в группе J, Лихтенштейн (0) — последнее.