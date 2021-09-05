Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Германия разгромила Армению, забив шесть голов

Германия разгромила Армению, забив шесть голов
Комментарии

В матче 5-го тура группы J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Германии разгромила сборную Армении. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась со счётом 6:0.

На 6-й минуте счёт открыл Серж Гнабри, ему ассистировал Леон Горецка. Затем Гнабри оформил дубль. Марко Ройс довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал Тимо Вернер. В конце первого тайма Вернер забил четвёртый гол немцев. Йонас Хофман стал автором пятого мяча в ворота Армении. Карим Адейеми довершил разгром армянской команды.

Германия набрала 12 очков и вышла на первое место в таблице группы. Армения (10) опустилась на второе место.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 5-й тур
05 сентября 2021, воскресенье. 21:45 МСК
Германия
Окончен
6 : 0
Армения
1:0 Гнабри – 6'   2:0 Гнабри – 15'   3:0 Ройс – 35'   4:0 Вернер – 45'   5:0 Хофман – 52'   6:0 Адейеми – 90+1'

В параллельном матче сборная Румынии обыграла Лихтенштейн (2:0). Голы забивали Алин Тошка и Кристьян Маня. Румыния (9) занимает третье место в группе J, Лихтенштейн (0) — последнее.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 5-й тур
05 сентября 2021, воскресенье. 21:45 МСК
Румыния
Окончен
2 : 0
Лихтенштейн
1:0 Тошка – 11'   2:0 Маня – 18'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021