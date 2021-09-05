Судьбу встречи Бразилия — Аргентина будет решать ФИФА. Матч официально приостановлен

В КОНМЕБОЛ выступили с заявлением в связи с инцидентом, произошедшим во время матча квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина. Как сообщает пресс-служба организации, матч официально приостановлен, а дальнейшие решения будет принимать ФИФА.



«По решению арбитра матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины, организованный ФИФА, приостановлен. Судья и комиссар матча представят отчёт в дисциплинарный комитет ФИФА, который и определит дальнейшие шаги. Эти процедуры полностью соответствуют действующим правилам. Отборочные матчи чемпионата мира — соревнования ФИФА. Все решения относительно организации и развития турнира находятся в исключительной компетенции ФИФА», — гласит заявление КОНМЕБОЛ.

Напомним, уже в начале встречи аргентинцы покинули поле. Сообщалось, что они ушли после того, как к полю подошли полицейские и сотрудники миграционной службы, которые хотели депортировать четырёх игроков, нарушивших коронавирусные правила — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Ло Чельсо и Кристиана Ромеро.



Игроки въехали в страну и не стали соблюдать 10-дневный карантин.



Дело в том, что въезжающим из Великобритании необходимо проходить 10-дневный карантин. Но перечисленные аргентинцы утверждали, что не были в Великобритании в последнее время, хотя они выступают за английские клубы.