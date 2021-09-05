Глава футбольной ассоциации Аргентины: нельзя говорить о лжи, мы соблюдаем протокол

Глава футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа прокомментировал ситуацию вокруг скандального матча между сборными Бразилии и Аргентины.



«Здесь нельзя говорить о какой-то лжи, потому что существует медицинское законодательство, в соответствии с которым проводятся все южноамериканские турниры. Органы здравоохранения каждой страны одобрили протокол, который мы полностью соблюдаем.



То, что произошло сегодня — прискорбно для футбола, это создает плохой имидж. Люди вышли на поле, чтобы прервать матч и сделать уведомление, и в КОНМЕБОЛ попросили игроков пройти в раздевалку», — приводит слова Тапии официальный «твиттер» сборной Аргентины.



Напомним, уже в начале встречи аргентинцы покинули поле. Сообщалось, что они ушли после того, как к полю подошли полицейские и сотрудники миграционной службы, которые хотели депортировать четырёх игроков, нарушивших коронавирусные правила — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Ло Чельсо и Кристиана Ромеро.



Игроки въехали в страну и не стали соблюдать 10-дневный карантин.



Дело в том, что въезжающим из Великобритании необходимо проходить 10-дневный карантин. Но перечисленные аргентинцы утверждали, что не были в Великобритании в последнее время, хотя они выступают за английские клубы.