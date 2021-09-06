Лука Джорджевич стал игроком датского «Вайле»

Бывший нападающий «Зенита» и «Локомотива» Лука Джорджевич подписал контракт с датским «Вайле».
«Сегодня «Вайле» встречает 27-летнего нападающего Луку Джорджевича. Нападающий из Черногории на правах свободного агента присоединился к нашей команде. Добро пожаловать, Лука!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Сообщалось, что черногорец был близок к переходу в клуб из Примеры, но в последний день трансферного окна сделка сорвалась. Помимо Джорджевича, «Вайле» также усилился нападающим «Ахмата» Андресом Понсе. Ранее за датский клуб выступал форвард Герман Онугха, которого отдали в аренду «Крыльям Советов», а затем «Рубину».
Джорджевич начинал карьеру на родине, в Черногории, а в 2012 году перебрался в Россию, подписав контракт с «Зенитом». В течение семи лет он уходил из санкт-петербургского клуба в аренду в «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадину» и тульский «Арсенал». В 2019 году перешёл в «Локомотив», однако не сумел закрепиться там из-за травмы и прошлым летом вновь ушёл в аренду в «Арсенал». 8 июня «Локомотив» объявил о расторжении контракта с футболистом.
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