Матч отборочного этапа ЧМ-2022 Гвинея — Марокко перенесён из-за вооружённого переворота

Матч отборочной стадии ЧМ-2022 Гвинея — Марокко перенесён, сообщается на официальном сайте Африканской конфедерации футбола (CAF).
«Нынешняя политическая ситуация и ситуация в области безопасности в Гвинее довольно нестабильна, и за ней внимательно следят ФИФА и CAF. Чтобы обеспечить безопасность всех игроков и защитить всех официальных лиц матча, ФИФА и CAF решили отложить отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года Гвинея — Марокко, который должен был состояться в Конакри, Гвинея, в понедельник, 6 сентября», — приводится заявление на официальном сайте Африканской конфедерации футбола.
В Гвинее произошёл вооружённый переворот. Вооружённая группа взяла в заложники президента, приостановила действие конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели, сообщает Football Italia.
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