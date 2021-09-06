«Безумие». Малафеев – о сорванном матче Бразилия – Аргентина

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев отреагировал на скандал и остановку матча Бразилия – Аргентина в рамках отбора к чемпионату мира – 2020.

«Безумие», – написал Малафеев в своём аккаунте в «Твиттере».

Ранее власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.

Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 10-дневный карантин. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они уже уехали на матч. Позже полицейские и сотрудники миграционной службы подошли к полю. Аргентинцы после долгих переговоров решили покинуть стадион. Сам матч был официально приостановлен, а через некоторое время аргентинская команда вылетела домой.