Лингард — о праздновании в стиле Роналду: это ему небольшой приветственный подарок

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард прокомментировал празднование своего гола во вчерашней игре с Андоррой. Хавбек отпраздновал взятие ворот в стиле форварда Криштиану Роналду, который недавно присоединился к «красным дьяволам».
«Мы с Мейсоном Маунтом думали над тем, как отпразднуем свои голы, если сегодня забьём. Я решил смешать моё празднование и празднование Криштиану. Это небольшой приветственный подарок для него. Уверен, он очень быстро освоится и поможет команде в этом сезоне.
Всегда приятно забивать за свою страну. Такие моменты не забываются, и, конечно, мои товарищи по команде помогли мне сегодня в этом», — приводит слова Лингарда Metro.
Напомним, встреча сборных Англии и Андорры закончилась победой хозяев со счётом 4:0.
- 6 сентября 2021
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