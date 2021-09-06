Эмилиано Мартинес признался, что не хотел переходить в «Арсенал» в 2010 году

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о причинах, побудивших его перейти в лондонский «Арсенал» в 2010 году.



«Арсенал» пришёл с предложением, и тренер «Индепендьенте» сказал мне, что такой шанс выпадает лишь раз в жизни. Моя семья и мои агенты думали так же. Так что решение перейти в «Арсенал» я принял больше из-за них. Я не хотел переходить в «Арсенал» и сожалел о том, что должен оставить «Индепендьенте». Но моей семье не хватало денег, поэтому я больше думал об этом, чем о спорте», — приводит слова Мартинеса El Pais.



Мартинес перешёл в молодёжную команду «Арсенала» в 2010 году, а за основную команду клуба выступал с 2012 по 2020 год. В составе «канониров» вратарь — обладатель Суперкубка (2014, 2015, 2020) и Кубка (сезон-2019/2020) Англии. В прошлом году голкипер перешёл в «Астон Виллу».

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