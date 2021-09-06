Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмилиано Мартинес признался, что не хотел переходить в «Арсенал» в 2010 году

Эмилиано Мартинес признался, что не хотел переходить в «Арсенал» в 2010 году
Комментарии

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о причинах, побудивших его перейти в лондонский «Арсенал» в 2010 году.

«Арсенал» пришёл с предложением, и тренер «Индепендьенте» сказал мне, что такой шанс выпадает лишь раз в жизни. Моя семья и мои агенты думали так же. Так что решение перейти в «Арсенал» я принял больше из-за них. Я не хотел переходить в «Арсенал» и сожалел о том, что должен оставить «Индепендьенте». Но моей семье не хватало денег, поэтому я больше думал об этом, чем о спорте», — приводит слова Мартинеса El Pais.

Мартинес перешёл в молодёжную команду «Арсенала» в 2010 году, а за основную команду клуба выступал с 2012 по 2020 год. В составе «канониров» вратарь — обладатель Суперкубка (2014, 2015, 2020) и Кубка (сезон-2019/2020) Англии. В прошлом году голкипер перешёл в «Астон Виллу».

Новость по теме
Спортивный директор «Арсенала»: Артете нужно дать больше времени
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021