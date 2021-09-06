Эмилиано Мартинес признался, что не хотел переходить в «Арсенал» в 2010 году

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о причинах, побудивших его перейти в лондонский «Арсенал» в 2010 году.
«Арсенал» пришёл с предложением, и тренер «Индепендьенте» сказал мне, что такой шанс выпадает лишь раз в жизни. Моя семья и мои агенты думали так же. Так что решение перейти в «Арсенал» я принял больше из-за них. Я не хотел переходить в «Арсенал» и сожалел о том, что должен оставить «Индепендьенте». Но моей семье не хватало денег, поэтому я больше думал об этом, чем о спорте», — приводит слова Мартинеса El Pais.
Мартинес перешёл в молодёжную команду «Арсенала» в 2010 году, а за основную команду клуба выступал с 2012 по 2020 год. В составе «канониров» вратарь — обладатель Суперкубка (2014, 2015, 2020) и Кубка (сезон-2019/2020) Англии. В прошлом году голкипер перешёл в «Астон Виллу».
- 6 сентября 2021
-
10:22
-
10:19
-
09:58
-
09:42
-
09:42
-
09:34
-
09:26
-
09:20
-
09:14
-
08:30
-
08:00
-
07:57
-
07:37
-
07:26
-
07:13
-
07:00
-
06:40
-
06:16
-
05:40
-
05:17
-
04:51
-
04:38
-
04:24
-
03:54
-
03:41
-
03:02
-
02:33
-
02:12
-
01:46
-
01:21
-
00:59
-
00:55
-
00:40
-
00:34
-
00:24