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Нуралы Алип покинул расположение сборной Казахстана из-за проблем с визой

Нуралы Алип покинул расположение сборной Казахстана из-за проблем с визой
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Защитник клуба «Кайрат» и сборной Казахстана Нуралы Алип покинул расположение национальной команды из-за проблем с визой.

Несмотря на усилия менеджмента сборной, Алипу не успели оформить визу. Когда федерация подавала документы, Нуралы выступал в Лиге конференций, и его паспорт физически не мог находиться в посольстве. Футболист уже улетел из Хельсинки в Казахстан.

Также из-за визовых проблем в сборной отсутствует капитан команды Азат Нургалиев.

На данный момент сборная Казахстана идёт на последнем месте в группе D, имея в своём активе после четырёх встреч два очка. Следующий матч отборочного цикла чемпионата мира – 2022 команда проведёт с Боснией и Герцеговиной. Игра состоится 7 сентября в 21:45 мск.

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