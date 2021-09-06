Дибала рассмеялся, увидев Месси в манишке фотографа во время прерванного матча Аргентины

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала с улыбкой на лице отреагировал на Лионеля Месси, который во время паузы отборочного матча чемпионата мира – 2022 с Бразилией надел манишку фотографа.

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Напомним, ранее власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями. Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы, а лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 10-дневный карантин. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они уже уехали на матч. После этого они приехали на стадион, где проходила игра, подошли к полю во время матча, и аргентинцы после долгих переговоров решили покинуть стадион. Сам матч был официально приостановлен.