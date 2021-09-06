Тони Каскарино назвал тренера, который сделал бы «Арсенал» сильнее

Экс-нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино предположил, что Сэм Эллардайс добился бы лучших результатов с лондонским «Арсеналом», чем Микель Артета.
«Если посмотрите на работу Эллардайса с «Вест Бромвичем» — да, я знаю, что они вылетели, но он точно усилил их игру в обороне. Он и «Арсенал» сделал бы более сильной командой. Я знаю, что некоторым болельщикам «Арсенала» это не так важно, им хочется, чтобы у клуба был какой-то флёр. Но Сэм сейчас точно справился бы с работой в «Арсенале» лучше, чем Артета», — приводит слова Каскарино talkSPORT.
Подопечные Микеля Артеты потерпели три поражения подряд на старте розыгрыша английской Премьер-лиги и занимают последнее место в турнирной таблице.
В третьем туре АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счётом 5:0.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»
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