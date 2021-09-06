Агуэро: в «Сити» на тренировки приходят за полтора часа до начала, в «Барсе» – за 30 минут

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро сравнил подход к тренировкам в его новой команде и в «Манчестер Сити», за который он выступал с 2011 по 2021 год.

«В «Сити» мы приезжали за полтора часа до тренировки, а здесь все приходят за тридцать минут. Я попытался прийти хотя бы за час, чтобы позаниматься в спортзале, но там не было никого, всё было закрыто, чёрт возьми», — сказал Агуэро во время своего стрима в Twitch.

Агуэро перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что Агуэро пропустит начало нового сезона из-за травмы. В ходе медобследования у аргентинского новичка команды выявили серьёзное повреждение связки голеностопного сустава.