Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агуэро: в «Сити» на тренировки приходят за полтора часа до начала, в «Барсе» – за 30 минут

Агуэро: в «Сити» на тренировки приходят за полтора часа до начала, в «Барсе» – за 30 минут
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро сравнил подход к тренировкам в его новой команде и в «Манчестер Сити», за который он выступал с 2011 по 2021 год.

«В «Сити» мы приезжали за полтора часа до тренировки, а здесь все приходят за тридцать минут. Я попытался прийти хотя бы за час, чтобы позаниматься в спортзале, но там не было никого, всё было закрыто, чёрт возьми», — сказал Агуэро во время своего стрима в Twitch.

Агуэро перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что Агуэро пропустит начало нового сезона из-за травмы. В ходе медобследования у аргентинского новичка команды выявили серьёзное повреждение связки голеностопного сустава.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021