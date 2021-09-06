ФИФА проанализирует отчёты по матчу отбора ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина

ФИФА выступила с заявлением по поводу остановки матча отборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина.

«ФИФА сожалеет о приостановке матча отборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина, которая не позволила миллионам болельщиков насладиться игрой одних из самых важных футбольных наций мира. Первые официальные отчёты были отправлены в ФИФА. Эта информация будет проанализирована компетентными лицами из дисциплинарного комитета, после чего будет принято решение», — говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.

Ранее власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.



Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 10-дневный карантин. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они уже уехали на матч. Позже полицейские и сотрудники миграционной службы подошли к полю. Аргентинцы после долгих переговоров решили покинуть стадион. Сам матч был официально приостановлен, а через некоторое время аргентинская команда вылетела домой.